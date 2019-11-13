Сегодня Рада рассмотрит законопроекты о земле

В частности Рада будет рассматривать законопроект №2178 и 10 его альтернатив.

Сегодня, 13 ноября Верховная Рада рассмотрит законопроекты об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Об этом свидетельствует повестка дня на сайте парламента.

Первым вопросом предусмотрено рассмотрение законопроекта №2178 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" и 10 альтернативных к нему.

После этого парламент рассмотрит в 1-м чтении законопроекты №2194 о разрешении иностранцам и иностранным юрлицам приобретать свободные от застройки земучастки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов. А так же проект №2195 о продаже и аренде земучастков через электронные аукционы.

Во 2-м чтении Рада рассмотрит законопроект №0855 об использовании земель обороны для размещения средств связи, навигации и наблюдения.

Напомним, 25 сентября правительство внесло законопроект №2178 об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Верховную Раду. Он предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности.

Вскоре от него отказались в пользу законопроекта №2178-10, где прописан запрет на продажу земли иностранцам до 2024 года с исключением для тех иностранных граждан, которые более трех лет работают на земле и платят налоги в украинский бюджет.

11 ноября президент Владимир Зеленский обнародовал видеообращение, в котором заявил, что власти проведут референдум о продаже земли иностранцам.