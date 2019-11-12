Суд не смог избрать меру пресечения четырем подозреваемым в деле о закупке бронежилетов

Печерский райсуд Киева не смог избрать меру пресечения четырем подозреваемым по делу о закупках бронежилетов Министерством обороны. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Суд по очередности начал избирать меру пресечения по отношению к сотрудникам Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Сергею Почтаренко, Василию Саковца, Михаилу Каморянского, Ольге Капинус.

В процессе судебного разбирательства адвокаты подозреваемых заявили отвод прокурору Николаю Середе, в частности, по отношению Почтаренко, Каморянского, ссылаясь на якобы давление во время допроса. После отказа в удовлетворении ходатайства защита заявила отвод судьи Олега Билоцерковца. На этом заседание заканчилось, поскольку данное ходатайство должно пойти на автоматическое распределение. Его рассмотрит другой судья.

К защите Саковца присоединился еще один адвокат, в связи с чем он попросил время для ознакомления с материалами дела. Судья отложил заседание на завтра, 13 ноября, на 9:00. По поводу Капинус адвокаты заявили отвод судьи, которое также должен рассмотреть другой судья.

По словам прокурора Николая Середы, прокуратура просит для каждого подозреваемого арест с альтернативой в виде залога 100 млн грн. Учитываются убытки, которые, по данным следствия, причиненные в результате действий подозреваемого, а также возможные риски для следствия вследствие пребывания его на свободе.

Дело расследует Государственное бюро расследований с апреля этого года.

"В настоящее время установлено, путем гласных и негласных следственно-розыскных действий, что продукция - некачественная. Но они (подозреваемые - LB.ua) продолжали подписали акты вместо того, чтобы вернуть производителю (компания ТЕМП-3000 - LB.ua)", - сказал Середа.

По его словам, в материалах дела в том числе есть результаты баллистической экспертизы, которая "подтверждает, что бронежилеты пробиваются".

Напомним, накануне Печерский райсуд Киева арестовал на 60 дней с правом внесения 76 млн гривен залога одного из подозреваемых по этому делу - начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Дмитрия Марченко.