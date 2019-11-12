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Зеленский подписал закон, усиливающий борьбу с контрафактными товарами

Документ приблизит украинское законодательство к стандартам Европейского Союза. 

Зеленский подписал закон, усиливающий борьбу с контрафактными товарами
Фото: zn.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности во время перемещения товаров через таможенную границу", который 17 октября приняла Верховная Рада.

Документ нацелен на приближение украинского таможенного законодательства в сфере защиты интелектуальной собственности к стандартам ЕС. Это является обязательным пунктом в рамках Договора об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Реализация закона усилит борьбу с контрафактными товарами, ускорит их перемещение через таможенную границу Украины, будет способствовать развитию международной торговли и повышению инвестиционной привлекательности Украины", - заявили в ОПУ.

Благодаря этому закону в Таможенном кодексе Украины появятся определения терминов "контрафактные товары", "пиратские товары", "товары, которые подозреваются в нарушении права интеллектуальной собственности".

Также закон установил особенности приостановления таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые пересылаются через таможенную границу в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Документ вступает в силу со следующего дня после его опубликования.

Напомним, за указанный законопроект проголосовал 271 народный депутат. В пояснительной записке указано, что закон разработан с целью приближения таможенного законодательства Украины в сфере защиты интеллектуальной собственности к стандартам и практике ЕС.

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