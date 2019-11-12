Глава МИДа в декабре посетит Азербайджан

В декабре этого года ожидается визит министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко в Азербайджан.
Об этом сообщил посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, передает Media.az.
"В рамках недавней встречи министров иностранных дел в Стокгольме, проведенной в связи с 10-летним юбилеем программы ЕС «Восточное партнерство», министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с украинским коллегой Вадимом Пристайко. Мамедъяров пригласил главу МИД Украины в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что визит запланирован на декабрь.
"Он заложит почву для визита президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан", - отметил глава дипмиссии.