Глава МИДа в декабре посетит Азербайджан

"Этот визит заложит почву для визита президента Зеленского".

В декабре этого года ожидается визит министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко в Азербайджан.

Об этом сообщил посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, передает Media.az.

"В рамках недавней встречи министров иностранных дел в Стокгольме, проведенной в связи с 10-летним юбилеем программы ЕС «Восточное партнерство», министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с украинским коллегой Вадимом Пристайко. Мамедъяров пригласил главу МИД Украины в Азербайджан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что визит запланирован на декабрь.

"Он заложит почву для визита президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан", - отметил глава дипмиссии.