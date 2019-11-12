"Европейская Солидарность" выступила в защиту арестованного по делу о бронежилетах генерала Марченко

Партия "Европейская Солидарность" возмущена немотивированными преследованиями людей, которые в самые тяжелые времена российской агрессии создавали на обломках уничтоженного украинской армии мощные современные Вооруженные Силы.

Об этом говорится в заявлении на сайте политсилы.

"Печерское судилище над участником АТО, бойцом 79-й бригады, начальником ГУРСМЗ генерал-майором Дмитрием Марченко и другими должностными лицами Минобороны Украины по сфабрикованному делу играет на руку врагу и является составной частью процесса разрушения тех реформ, которые произошли в системе ВСУ. Представители ГБР, используя предоставленные им широкие полномочия, вместо борьбы с преступностью и коррупцией, направляют свои усилия на дискредитацию настоящих героев Украины. Более того, во время судебного заседания дерзко и цинично называют присутствующих на нем бойцов, защитников Донецкого аэропорта «ушльопками»", - говорится в сообщении.

"Евросолидарность" считает недопустимой подобную риторику со стороны представителей правоохранительных органов.

"Все чаще власть демонстрирует пренебрежение к украинским воинов, бросает за решетку реальных защитников государства и отпускает на свободу деятелей режима Януковича", - отметили в политсиле.

"Европейская Солидарность" готова предоставить генералу Марченко и его коллегам всю необходимую правовую помощь в этом деле. Партия считает этот прецедент чрезвычайно опасным и призываем все патриотические силы объединиться против реванша и капитуляции.

Напомним, накануне Печерский суд Киева арестовал на 60 дней с правом внесения 76 млн гривен залога начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко.