​Пристайко: большинство украинцев хотят, чтобы Зеленский договорился с Путиным

"Добиться прогресса вряд ли удастся, но не попробовать мы не можем".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко убежден, что большинство украинцев хотят, чтобы президент Владимир Зеленский попытался договориться с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным.

Об этом Пристайко заявил в эфире телеканала ICTV, передает LIGA.net.

Министр отметил, что что осознаёт, что добиться какого-то значительного прогресса вряд ли удастся, но "не попробовать мы не можем".

"Президент полагает, что большинство украинцев хотят, чтобы он договорился с лидером страны-оккупанта РФ Владимиром Путиным о возможности взаимодействовать и так построить отношения, чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала", - сказал Пристайко.

"Считаю, что мы, украинцы, которые дали шанс конкретному человеку - Владимиру Зеленскому - стать президентом и повести эту страну вперед, не только рассчитываем, а требуем от него, чтобы он сделал эту попытку. Он ее сейчас и делает, мы сейчас наблюдаем", - добавил он.

Пристайко подчеркнул, что Украина отводом войск, обменом пленными и другими действиями выполнила "довольно болезненные условия", что дало возможность для начала диалога с Путиным.

Напомним, 29 октября Украина начала отвод войск в районе Золотого Луганской области, а через день Путин подтвердил готовность к участию в саммите "нормандской четверки".

Украинская сторона и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" еще 17 сентября, но Россия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече. Президент Зеленский назвал разведение сил в Петровском, которое стартовало 9 ноября, третьим и последним условием для встречи в "нормандском формате".

Последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.

Во время президентской кампании Зеленский говорил, что встретится с Путиным только после возвращения оккупированных территорий. Он также обещал поднять вопрос о компенсации за Крым и Донбасс.

В Кремле, в свою очередь, заявляли, что Путин начнет встречу с Зеленским "с правильных фраз".