Путин подтвердил готовность России к саммиту "нормандской четверки"

По его словам, подобные саммиты, не должны вести "к пустым разговорам".

Президент России Владимир Путин заявил, что готов к саммиту лидеров стран "нормандской четверки".

Об этом он сообщил по итогам совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, передают российские СМИ.

Однако, по словам Путина, такие встречи должны быть хорошо подготовлены.

"Что касается встречи в нормандском формате: мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе в нормандском формате, лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели к пустым разговорам, а заканчивались бы конкретным результатом, который пойдет на пользу, урегулированию в целом", - сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли встреча в ноябре.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко выразил уверенность, что разведение войск открывает путь к "нормандской" встрече.

29 октября Украина начала отвод войск в районе Золотого Луганской области, несмотря на то, что ежедневным обстрелы со стороны боевиков продолжаются.