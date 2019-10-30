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НАБУ закрыло дело о возможных злоупотреблениях членов НКРЭКУ

Дело было открыто по решению суда.

НАБУ закрыло дело о возможных злоупотреблениях членов НКРЭКУ
Фото: telegraf.com.ua

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о возможных злоупотреблениях членов Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Дело было открыто по решению суда.

В заявлении о преступлении потерпевший указывал, что, действуя по предварительному сговору, с целью утверждения экономически необоснованных тарифов, члены НКРЭКУ в формулу расчета стоимости газа ввели несуществующие объемы импортного газа - 8 500 млн куб. м, в то время как Кабмин постановлением № 410-р утвердил прогнозный баланс распределения газа в объеме 3 373 млн куб.

При этом в июле текущего года НАБУ закрыло это уголовное производство в связи с отсутствием в действиях членов комиссии состава уголовного преступления.

Потерпевший по делу в суде указал, что детектив НАБУ в постановлении о закрытии уголовного производства не предоставил никакой правовой оценки обстоятельствам дела.

Он отметил, что уголовная ответственность за злоупотребление служебным положением наступает в случаях, когда должностное лицо из корыстных побуждений или иной личной заинтересованности использует свое служебное положение вопреки интересам службы, наносит существенный вред государственным или общественным интересам, то есть указывает на наличие в действиях должностных лиц НКРЭКУ состава уголовного преступления по статье 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

18 октября Высший антикоррупционный суд рассмотрел жалобу на закрытие дела и отменил решение НАБУ.

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