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Холодницкий: САП и НАБУ не готовит подозрения Богдану

Главу ОП подозревают в нарушении закона во время работы в правительстве Азарова.

Холодницкий: САП и НАБУ не готовит подозрения Богдану
Фото: Анна Стешенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро не рассматривают вопрос вручения подозрения главе Офиса президента Андрею Богдану.

Об этом в эфире канала "1+1" сообщил глава САП Назар Холодницкий.

"САП и НАБУ не готовит подозрения Богдану", - заявил он.

Ранее СМИ сообщали, что в Управлении спецрасследований обсуждался вопрос о наличии оснований для сообщения о подозрении Богдану.

Действующего главу Офиса президента подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова.

По мнению следствия, Богдан способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России. Это было сделано для привлечения к уголовной ответсвнности экс-главы "ЕЭСУ" и лидера партии ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

По данным ГПУ, Богдан готовил юридические материалы Кабмина по этому процессу и допустил незаконное взыскание госсредств, не сообщив в прокуратуру о преступлении.

Богдан занимал должность уполномоченного Кабмина по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Азарова с марта 2010 по февраль 2011 года, а также с июля 2013 года по март 2014 года. Во второй раз Богдана уволил уже премьер Яценюк.

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