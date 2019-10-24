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Журналисты уличили Маркарову в причастности к выводу элитной недвижимости из обанкротившегося банка

Маркарова утверждает, что на момент приобретения недвижимости она вышла из состава акционеров "Актив-банка".

Журналисты уличили Маркарову в причастности к выводу элитной недвижимости из обанкротившегося банка
Фото: Макс Левин

Оксана Маркарова, которая сейчас возглавляет Министерство финансов, причастна к выводу из "Актив-банка" накануне его банкротства ценной недвижимости в историческом центре Киева на свою же фирму.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

Журналисты установили, что что в 2013 году Маркарова со своим мужем Даниилом Волынцом купила "Актив-банк" у братьев "регионалов" Андрея и Сергея Клюевых. В 2014 году Национальный банк признал "Актив-банк" неплатежеспособным.

"От того, сколько банк получает за продажу своих активов, зависит, хватит ли этих средств, чтобы рассчитаться с кредиторами, в том числе с вкладчиками, которые держали в финучреждениях свои сбережения. Впрочем, сейчас активов осталось немного - ведь часть ценных из них была выведена из банка накануне его банкротства", - говорится в расследовании.

Незадолго до банкротства "Актив-банка" семья Маркаровой успела продать банк, а вместе с ним и его ценный актив - элитную недвижимость на Подоле. Покупателем стала фирма "Синоним", соучредителем которой - как установили журналисты - была непосредственно Маркарова.

Цена договора купли-продажи оказалась вдвое ниже ее залоговой стоимости, говорится в журналистском расследовании. Ранее этот элитный дом находился в ипотеке у государственного "Укрэксимбанка", который в результате перехода права собственности от "Актив-банка" к фирме "Синоним", потерял залог.

Еще "Укрэксимбанк" оценивал залоговую стоимость этой недвижимости - почти 130 млн гривен. В то же время, уже перед продажей "синонима", новую оценку стоимости проводила фирма "Истерн консалтинг групп", которой Маркарова руководила раньше. И она оценила элитный дом в два раза дешевле.

Впрочем, в конце концов, фирма "Синоним" уплатила за него только 16 млн гривен, отмечают журналисты.

Оксана Маркарова утверждает, что на момент приобретения недвижимости она вышла из состава акционеров "Актив-банка" и из состава учредителей компании-покупателя дома на Борисоглебской. Изменения в реестре, по ее словам, были внесены позже.

Сейчас государственный "Укрэксимбанк" через суды пытается вернуть себе утраченное право на элитную недвижимость. Здание на Подоле ранее было центральным офисом "Актив-банка", теперь его сдают в аренду. Часть помещений занимает финучреждение семьи Маркаровой - "Аккордбанк" Даниила Волынца, другую - юристы и музей-архив прессы.

Оксана Маркарова - одна из двух министров, которые сохранили должность и перешли из команды Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому. В Министерстве финансов она с марта 2015 года. Успела поработать как в правительстве Арсения Яценюка, так и Владимира Гройсмана, и сейчас - при премьере Алексее Гончаруке.

До этого Маркарова работала в бизнесе: возглавляла инвестиционную группу ИВС, проходила практику во Всемирном банке в США, а также имеет опыт работы в Американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund.

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