В Днепропетровской области подозревают двух руководителей банка в растрате 80 млн гривен

Правоохранители сообщили о подозрении двум руководителям банка в растрате 80 млн гривен в Днепропетровской области. Об этом сказано на фейсбуке МВД.

"В ходе расследования полицейские установили, что должностные лица банка в течение ноября 2013 - апреля 2014 года предоставили кредиты еще 13 предприятиям на общую сумму более 1 млрд. гривен", - сказано в сообщении.

Заместителю главы правления банка и заместителю начальника управления кредитования сообщено о подозрении.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, 19 сентября сообщалось, что СБУ подозревает чиновников МВД в незаконных сделках с залоговой недвижимостью. В ходе обысков была изъята документация с доказательствами незаконного отчуждения арестованной недвижимости.

В случае доказательства вины, организаторам сделки грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.