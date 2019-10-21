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В Николаеве в урне для мусора обнаружили древний человеческий череп

Полиция открыла производство.

В Николаеве в урне для мусора обнаружили древний человеческий череп
Фото: news.pn

В Николаеве в урне для мусора возле остановки общественного транспорта обнаружили человеческий череп, похожий на настоящий.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"О находке в урне возле остановки общественного транспорта на перекрестке ул. Садовой и пр. Центральный в полицию сообщили жители города. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы Центрального отдела полиции и судебно-медицинский эксперт.  По предварительным выводам, человеческий череп является древним", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли череп и направят на экспертизу.

Фото: news.pn

Отмечается, что сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), как того требует процедура у подобных случаях.

Напомним, в мае в Ровенской области нашли 19 останков жертв захоронения НКВД.

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