За сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов украинские военные не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"20 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия…За минувшие сутки, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов: вблизи Богдановки по направлению Петровского - из стрелкового оружия; у Водяного на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Павлополя, Пищевика и Невельского - из крупнокалиберных пулеметов; у Песков - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новомихайловка - из стрелкового оружия и подствольных гранатометов; у Славного - из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, включая и автоматические гранатометы.

В районе ответственности группировки "Север" обстрелам подверглись населенные пункты: Крымское, Золотое-4, Орехово.

С начала текущих суток вооруженные боевики трижды нарушили режим прекращения огня: у Водяного на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов; вблизи Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов. В районе ответственности группировки "Север" враг обстрелял наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов неподалеку Попасной.

Напомним, в течение дня воскресенья в зоне боевых действий на Донбассе произошло два обстрела.