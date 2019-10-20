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Митрополита Епифания наградили "Премией Афинагора по правам человека"

Вручение награды состоялось в Нью-Йорке.

Фото: https://www.facebook.com/epifaniy

Предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания наградили "Премией Афинагора по правам человека". Вручение награды состоялось в Нью-Йорке в субботу, 19 октября. Об этом говорится на странице главы ПЦУ в Фейсбук.

"Принял ее не как награду для меня лично, а как награду успеха труда тысяч и даже миллионов украинских православных верующих на родине и в диаспоре. Потому поместная Украинская Православная церковь, 15-я в диптихе церквей-сестер, самая молодая по времени всеправославного провозглашения, но давняя и славная по своей истории, является плодом труда, подвига, молитв и борьбы многих поколений нашего благочестивого народа ", - сказал Епифаний.

Во время награждения глава ПЦУ выразил надежду, что "наступит день, когда все без исключения поместные церкви признают нашу поместную Православную церковь Украины равноправной церковью-сестрой».

Афинагор - церковный деятель ХХ века, Вселенский патриарх, вошел в историю за установление тесного взаимодействия между поместными церквями и улучшение отношений православной церкви с Папой Римским и другими религиозными лидерами.

"Премию Афинагора по правам человека" основали в 1986 году. По словам митрополита, ее вручают лицу или организации, которые "своими действиями, намерениями и самоотверженностью последовательно демонстрируют заботу об основных правах и свободах вероисповедания для всех людей".

Среди лауреатов премии - 39-й президент США Джимми Картер, 41-й президент США Джордж Буш и его жена Барбара Буш, Мать Тереза из Калькутты.

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