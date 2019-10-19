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ГлавнаяОбществоПроисшествия

Патрульные задержали двух подростков и 20-летнего парня, которые залезли на Южный мост в Киеве ради селфи

Высота конструкции Южного моста составляет 135 м.

Патрульная полиция Киева задержала трех человек, в том числе двух несовершеннолетних, которые залезли на Южный мост, чтобы сделать селфи.

Об этом информирует пресс-служба столичной патрульной полиции.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

"Сегодня, около полудня, на службу 102 поступило сообщение о том, что трое неизвестных пытаются залезть на Южный мост. Не теряя времени патрульные прибыли по указанному адресу. От увиденного даже у опытных патрульных застыла кровь в жилах: на шпиле, где реет флаг Украины, неизвестный с селфи-палкой в руках делал снимок, а еще двое были рядом", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

Полицейским удалось добраться на верхушку моста. Поскольку существовала реальная угроза жизни, инспекторам пришлось задержать указанных лиц. В полиции сообщают, что двум из задержанных ребят 12 и 13 лет, а третьему - 20 лет.

"По словам детей, их товарищ хотел воплотить свою мечту, подняться на мост и сделай фото", - отметили в полиции.

На место происшествия приехали родители и инспекторы по ювенальной полиции.

Стоит отметить, что высота конструкции Южного моста составляет 135 м.

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