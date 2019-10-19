В воскресенье в Киеве до +22 градусов

20 октября в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +20…+22 градуса.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +18…+25 градусов.
В Карпатах без осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +14…+19 градусов.
В Моршине без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градуса.
В Трускавце без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градуса.
В Сваляве без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +21…+23 градуса.
На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +16…+22 градуса.
В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +16…+22 градуса.
На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +16…+22 градуса.
На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +16…+22 градуса.
В Крыму небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса.
В Ялте без осадков. Температура ночью +10…+12 градусов, днем +19…+22 градуса.