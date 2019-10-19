В воскресенье в Киеве до +22 градусов

Осадков не прогнозируют.

20 октября в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +20…+22 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +18…+25 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +21…+23 градуса.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +16…+22 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +16…+22 градуса.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +16…+22 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +16…+22 градуса.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +10…+12 градусов, днем +19…+22 градуса.