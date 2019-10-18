​В субботу в Киеве тепло, +22

Осадков в столице не ожидается.

В субботу, 19 октября в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +20…+22 градуса. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +17…+23 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +15…+20 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +17…+23 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер южный, 3-8 м/с.Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +17…+23 градуса.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +17…+22 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, на побережье морей до +12 градусов, днем +16…+22 градуса.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +17…+22 градуса.