Фото: facebook/Максим Бахматов

В Киеве на крыше дома на углу улицы Софийской и Майдана Независимости приступили к демонтажу незаконной настройки. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: facebook/Максим Бахматов

Фото: Александр Рудоманов

На крыше здания установили кран, а спасатели отгородили пешеходную часть.

Фото: facebook/Максим Бахматов

Фото: facebook/Максим Бахматов

Фото: facebook/Максим Бахматов

Фото: facebook/Максим Бахматов

Представитель коммунальной аварийно-спасательной службы подтвердил, что это демонтаж.

"Демонтаж происходит, чтобы не допустить возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с риском для жизни и здоровья людей. Решение привести конструкции кровли жилого дома к первоначальному состоянию приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - написал в фейсбуке советник мэра Киева Максим Бахматов.

Напомним, дом на ул. Софиевской, 1 не является памятником, но находится на территории охранной зоны Софийского собора - памятника национального значения и памятники ЮНЕСКО.

В середине октября строительство надстройки стало заметно с земли, возник общественный резонанс, и полиция возбудила уголовное производство по статье 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.