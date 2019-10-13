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Киевская полиция возбудила дело из-за надстройки на крыше дома на Майдане

Строительство квалифицировали как "самоуправство".

Киевская полиция возбудила дело из-за надстройки на крыше дома на Майдане
Фото: LB.ua

Шевченковское управление полиции Киева зарегистрировало уголовное производство по факту строительства нового этажа на крыше дома на Майдане Независимости.

Об этом говорится на сайте полиции.

"В полицию Шевченковского района поступило сообщение, что на крыше дома, расположенного на улице Софиевская, возводится незаконная надстройка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, чтобы проверить информацию. Когда правоохранители прибыли на вызов, ремонтные работы сразу прекратились. Сейчас правоохранители устанавливают владельца незаконного объекта", - сообщили полицейские.

По данному факту следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по статье 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до трех месяцев.

Напомним, что надстройка на крыше дома на Майдане появилась не позже 10 октября. Через несколько дней, после возникшего резонанса, строительством заинтересовались столичные власти.

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