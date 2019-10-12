Александр Ткаченко: "Кличко – великий спортсмен, но хреновый менеджер города"
Александр Ткаченко: "Кличко – великий спортсмен, но хреновый менеджер города"
Восстание против Ленина
Восстание против Ленина
Зеленский определился с послом Украины в США
Зеленский определился с послом Украины в США
В Киеве прошел 14-часовой пресс-марафон с Зеленским
В Киеве прошел 14-часовой пресс-марафон с Зеленским
Фруман и Парнас: кто они и что это значит для Украины
Фруман и Парнас: кто они и что это значит для Украины
Есть первая сборная, которая пробилась на Евро-2020
Есть первая сборная, которая пробилась на Евро-2020
Два ляпа игрока "Динамо" "потопили" его сборную в важнейшем матче отбора на Евро-2020
Два ляпа игрока "Динамо" "потопили" его сборную в важнейшем матче отбора на Евро-2020
Четырех российских актеров внесли в перечень запрещенных в Украине
Четырех российских актеров внесли в перечень запрещенных в Украине
​Путин заявил, что Зеленский не может обеспечить разведение сил "из-за националистов"
​Путин заявил, что Зеленский не может обеспечить разведение сил "из-за националистов"
ГлавнаяОбществоПроисшествия
Спецтема
Киевляне VS Застройщики

На крыше дома на Майдане Независимости появилась надстройка

Киевская власть пообещала обратить внимание ГАСИ.

Фото: LB.ua

На крыше дома №1 на Софийской улице, фасад которого выходит на Майдан Независимости, появилась надстройка.

Фотографию здания выложили в одном из киевских пабликов, после чего ее перепостил бывший депутат Верховной Рады от Киева Борислав Береза. Он призвал столичных чиновников обратить внимание на этот "ад" и отреагировать.

В комментариях к сообщению ему ответил Директор департамента городского благоустройства КГГА Андрей Фищук. "Перестройки капитальных сооружений - это полномочия ГАСИ. Обратим их внимание на этот вопиющий факт", - написал он.

В 2014-2015 годах во время реконструкции сгоревшего дома профсоюзов на Майдане там надстроили два этажа. После возникшего скандала их заставили убрать.

Советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец в фейсбуке напомнил об этом случае и написал, что "урок профсоюзов ничему не научил".

"Надеюсь подчиненные премьера Алексея Гончарука оперативно отреагируют. Варианта два: 1) собственник после штрафов ГАСИ Украины одумается и сам снесет; 2) ГАСИ Украины при поддержке стороны города инициирует иск в суд (как было с профсоюзами)", - написал он.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также