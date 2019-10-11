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"Укрзализныця" открыла залы для военнослужащих на вокзалах Львова и Одессы

Первый зал ожидания для военнослужащих был открыт 1 октября на Центральном ж/д вокзале в Киеве.

"Укрзализныця" открыла залы для военнослужащих на вокзалах Львова и Одессы
Зал для военнослужащих на киевском вокзале
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" открыла зал ожидания для военнослужащих (участников ООС) еще на двух железнодорожных вокзалах – во Львове и Одессе. Вскоре аналогичные залы заработают в Днепре, Харькове и Николаеве.

Об этом информирует пресс-служба компании.

Переоборудование залов выполнено собственными силами "Укрзализныци". Залы оборудованы комнатой для приема пищи, санузлами, душем и тому подобным.

"Для комфорта посетителей здесь есть места для сидения, телевизоры, холодильники, розетки для зарядки мобильных устройств, доступ к интернету. Кроме того, военные могут воспользоваться стиральной машиной, гладильной доской с утюгом, сушилкой для белья, кофеваркой и чайником", - говорится в сообщении.

Первый зал ожидания для военнослужащих был открыт 1 октября на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Новый зал был переоборудован из депутатской комнаты. Им уже воспользовалось более 500 защитников Украины, отмечают в "УЗ".

Все залы предназначены для кратковременного пребывания военнослужащих (участников ООС) при наличии удостоверения, удостоверяющего личность, и проездного документа на поезд (кроме пригородного сообщения).

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