В Киеве возле посольства Турции произошли столкновения во время акции против военной операции на севере Сирии.

Об этом сообщает hromadske.

Как рассказала одна из организаторов акции Наталья Луньо, несколько десятков человек пришли на акцию, чтобы выразить протесты против операции Турции в Сирии и "геноцида курдов".

"Мы требуем от Турции прекратить вторжение в северную Сирию. Мы требуем, чтобы Турция прекратила войну, в которой якобы борется с террористами. Мы требуем прекратить уничтожение курдов", - отметила Луньо.

Во время акции несколько человек, которые вышли с территории посольства, напали на митингующих и порвали их плакаты. Одну из протестующих ударили в лицо.

На место происшествия прибыли полицейские, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 7 октября США начали выводить своих военных из Сирии, по сути оставив курдов, которые вместе с американскими силами в течение нескольких лет боролись против боевиков ИГИЛ, одних. 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска начали операцию "Родник мира" на севере Сирии. В связи с этим, автономное правительство сирийских курдов объявило общую мобилизацию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что военная операция должна быть сдержанной. В Европейском Союзе также отметили, что надежное решение сирийского конфликта не может быть достигнуто военным путем.

Украинский МИД заявил, что в нашей стране "внимательно следят" за началом военной операции и ожидают решения Совбеза ООН.

Ранее в Одессе задержали активистов, которые протестовали против турецкой военной операции в Сирии.