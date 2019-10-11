На Запорожской АЭС произошел сбой на первом энергоблоке

Создана специальная комиссия, которая будет расследовать причины сбоя.

Сегодня, 11 октября на Запорожской атомной электростанции произошел сбой в работе первого энергоблока. Об этом сообщает пресс-центр Госинспекции ядерного регулирования.

"Из-за обесточивания магистрали от резервного трансформатора собственных нужд №5 произошла потеря питания потребителей первого канала системы безопасности. Из-за отказа не включился в работу автоматически дизель-генератор №1", - сказано в сообщении.

В инспекции уточнили, что первый энергоблок Запорожской АЭС находится на планово-предупредительном ремонте, состояние реакторной установки - "перегрузка топлива".

В связи с этим, была создана комиссия по расследованию причин сбоя. Радиационная обстановка на площадке Запорожской АЭС остается без изменений, физическая защита находится в штатном режиме.

Напомним, Запорожская АЭС является крупнейшей электростанцией в Европе, у нее 6 энергоблоков с мощностью в 6 ГВт.

В июне Запорожская АЭС отключала пятый энергоблок для планового ремонта.