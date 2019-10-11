Зеленский придрался к журналисту "НВ" из-за иностранного владельца этого издания
Зеленский придрался к журналисту "НВ" из-за иностранного владельца этого издания
В Киеве прошел 14-часовой пресс-марафон с Зеленским
В Киеве прошел 14-часовой пресс-марафон с Зеленским
В США задержали "посредников" Джулиани Игоря Фрумана и Льва Парнаса
В США задержали "посредников" Джулиани Игоря Фрумана и Льва Парнаса
Зеленский - версия Трамп 2.0. Технология «фейковых СМИ» запущена
Зеленский - версия Трамп 2.0. Технология «фейковых СМИ» запущена
Зеленский определился с послом Украины в США
Зеленский определился с послом Украины в США
Фруман и Парнас: кто они и что это значит для Украины
Фруман и Парнас: кто они и что это значит для Украины
Александр Ткаченко: "Кличко – великий спортсмен, но хреновый менеджер города"
Александр Ткаченко: "Кличко – великий спортсмен, но хреновый менеджер города"
Кабмин согласовал харьковского губернатора, но "потом премьер получил смс и передумал", - нардеп
Кабмин согласовал харьковского губернатора, но "потом премьер получил смс и передумал", - нардеп
Гвардиола назвал того одного, кого он в "Манчестер Сити" не продаст даже за полмиллиарда евро
Гвардиола назвал того одного, кого он в "Манчестер Сити" не продаст даже за полмиллиарда евро
ГлавнаяОбществоЖизнь

Carlsberg представила прототипы бутылок для пива из бумаги

Массовое производство бутылок не будет запущено, пока компания не найдет способ изготовить тару на 100% на биологической основе без полимеров.

Пивоваренная компания Carlsberg Group презентовала в Копенгагене два прототипа бумажных биоразлагаемых бутылок для пива. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Фото: carlsberggroup.com
Фото: carlsberggroup.com
Фото: carlsberggroup.com

Оба прототипа изготовлены из древесного волокна, получаемого из экологических источников, полностью пригодны для вторичной переработки.

На прототипах выбит слоган бренда и подпись основателя компании Якоба Кристиана Якобсена.

Друг от друга прототипы отличаются тем, что в одной бутылке внутренняя поверхность покрыта тонкой пэт-пленкой (из полиэтилентерефталата), а в другой - пленкой из полиэтилен-фураноата. Эти пленки позволят удерживать пиво внутри и не раскисать бумаге.

Отмечается, что массовое производство и запуск бумажных бутылок в продажу пока не планируется, поскольку конечная цель компании, чтобы бутылки были на 100% на биологической основе без полимеров.

«Пока мы еще не дошли до конца, два прототипа являются важным шагом на пути к реализации наших конечных амбиций по выводу этого прорыва на рынок. Инновации требуют времени, и мы продолжим сотрудничество с ведущими экспертами, чтобы преодолеть оставшиеся технические проблемы»,- отметила вице-президент по развитию группы в Carlsberg Group Мириам Шинглтон.

Фото: carlsberggroup

Компания начала разрабатывать бутылки в 2015 году, в рамках стратегии по сокращению вредных выбросов. Тара из древесных волокон меньше вредит окружающей среде, чем стеклянные бутыли или алюминиевые банки, объяснила Шинглтон.

Напомним, Германия с 2020 года запретит пластиковые пакеты. За нарушение этих правил магазинам будут грозить штрафы до 100 тысяч евро.

Ранее Канада объявила, что запретит использование одноразового пластика с 2021 года, чтобы спасти океаны от загрязнения.

В прошлом году Европейский парламент большинством голосов одобрил введение запрета на одноразовую пластиковую продукцию. В начале 2018 года ЕС принял стратегический план по переработке пластика. Предполагается, что к 2030 году весь упаковочный материал на рынке ЕС должен будет подлежать вторичной переработке.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также