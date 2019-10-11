Массовое производство бутылок не будет запущено, пока компания не найдет способ изготовить тару на 100% на биологической основе без полимеров.

Пивоваренная компания Carlsberg Group презентовала в Копенгагене два прототипа бумажных биоразлагаемых бутылок для пива. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Фото: carlsberggroup.com

Фото: carlsberggroup.com

Фото: carlsberggroup.com

Оба прототипа изготовлены из древесного волокна, получаемого из экологических источников, полностью пригодны для вторичной переработки.

На прототипах выбит слоган бренда и подпись основателя компании Якоба Кристиана Якобсена.

Друг от друга прототипы отличаются тем, что в одной бутылке внутренняя поверхность покрыта тонкой пэт-пленкой (из полиэтилентерефталата), а в другой - пленкой из полиэтилен-фураноата. Эти пленки позволят удерживать пиво внутри и не раскисать бумаге.

Отмечается, что массовое производство и запуск бумажных бутылок в продажу пока не планируется, поскольку конечная цель компании, чтобы бутылки были на 100% на биологической основе без полимеров.

«Пока мы еще не дошли до конца, два прототипа являются важным шагом на пути к реализации наших конечных амбиций по выводу этого прорыва на рынок. Инновации требуют времени, и мы продолжим сотрудничество с ведущими экспертами, чтобы преодолеть оставшиеся технические проблемы»,- отметила вице-президент по развитию группы в Carlsberg Group Мириам Шинглтон.

Фото: carlsberggroup

Компания начала разрабатывать бутылки в 2015 году, в рамках стратегии по сокращению вредных выбросов. Тара из древесных волокон меньше вредит окружающей среде, чем стеклянные бутыли или алюминиевые банки, объяснила Шинглтон.

Напомним, Германия с 2020 года запретит пластиковые пакеты. За нарушение этих правил магазинам будут грозить штрафы до 100 тысяч евро.

Ранее Канада объявила, что запретит использование одноразового пластика с 2021 года, чтобы спасти океаны от загрязнения.

В прошлом году Европейский парламент большинством голосов одобрил введение запрета на одноразовую пластиковую продукцию. В начале 2018 года ЕС принял стратегический план по переработке пластика. Предполагается, что к 2030 году весь упаковочный материал на рынке ЕС должен будет подлежать вторичной переработке.