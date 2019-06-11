Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" начал попытки вернуться в компанию
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" начал попытки вернуться в компанию
​В список Ляшко вошли несколько депутатов "Народного фронта"
​В список Ляшко вошли несколько депутатов "Народного фронта"
Сад, гольфкари та шаурма: як пройшов з'їзд “Слуги народу”
Сад, гольфкари та шаурма: як пройшов з'їзд “Слуги народу”
Ахметовское крыло "Оппоблока" объявило список на выборы Рады
Ахметовское крыло "Оппоблока" объявило список на выборы Рады
Дипломатія Зеленського
Дипломатія Зеленського
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
Чего хочет Путин
Чего хочет Путин
​АП рассматривает вариант переезда в Украинский дом
​АП рассматривает вариант переезда в Украинский дом
ГлавнаяМир

​Канада запретит одноразовый пластик с 2021 года

Запрет будет предусматривать отказ от полиэтиленовых пакетов, трубочек для питья и пластиковой посуды.

​Канада запретит одноразовый пластик с 2021 года
Фото: wemontreal.com

Канада объявила, что запретит использование одноразового пластика с 2021 года, чтобы спасти океаны от загрязнения. Об этом завил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает "Радио Свобода"

"Мне очень приятно сообщить, что в 2021 году Канада запретит вредный пластик для одноразового использования", - заявил Трюдо, отметив, что Канада перерабатывает менее 10% своего пластика. 

Запрет будет предусматривать постепенный отказ от полиэтиленовых пакетов, трубочек для питья и пластиковых столовых приборов, которые составляют большую часть пластиковых отходов в морях по всему миру.

 Отмечается, что конечный срок до 2021 года, был выбран для того, чтобы дать предпринимателям время приспособиться к этим правилам.

Напомним, 27 марта Европарламент проголосовал за запрет одноразового пластика. Этот законопроект вступит в силу в 2021 году. 

Таким образом, с 2021 года в странах Евросоюза будет запрещено использование одноразовых изделий - в частности, пластиковой посуды, ватных косметических палочек, соломинок для питья, которые могут производиться из других материалов.

С 2024 года пластиковые бутылки будут продавать только с прикрепленными к ним крышками.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также