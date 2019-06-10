Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Дипломатія Зеленського
Дипломатія Зеленського
Чего хочет Путин
Чего хочет Путин
Ахметовское крыло "Оппоблока" объявило список на выборы Рады
Ахметовское крыло "Оппоблока" объявило список на выборы Рады
Ум за разум
Ум за разум
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" начал попытки вернуться в компанию
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" начал попытки вернуться в компанию
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
​АП рассматривает вариант переезда в Украинский дом
​АП рассматривает вариант переезда в Украинский дом
Сад, гольфкари та шаурма: як пройшов з'їзд “Слуги народу”
Сад, гольфкари та шаурма: як пройшов з'їзд “Слуги народу”
ГлавнаяМир

В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб, пилот погиб

Никто из находившихся внутри людей не пострадал.

В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб, пилот погиб
Фото: twitter.com

В центре Нью-Йорка потерпел крушение вертолет. Инцидент произошел в районе 7-й авеню около 14:00 по местному времени (21:00 по Киеву).

По предварительным данным, вертолет упал на крышу здания, передает Голос Америки.

Пока неизвестно, что стало причиной инцидента, отмечает издание. Рассматриваются версии о технических неполадках и неблагоприятных погодных условиях: в это время в городе был сильный дождь и туман. О каком типе вертолета идет речь, пока также не сообщается.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что пламя, возникшее в результате крушения – под контролем. Здание эвакуировано.

По данным CNN и других СМИ, в результате инцидента погиб один человек.

По словам Куомо, складывается впечатление, что вертолет пытался совершить вынужденную посадку на крыше здания. Никто из находившихся внутри людей не пострадал. «Люди, которые были в здании, говорят, что почувствовали, как оно содрогнулось», – рассказал Куомо.

Напомним, 11 сентября 2001 года в знаменитые небоскребы Нью-Йорка врезались два самолета гражданской авиации, захваченные террористами-смертниками из Аль-Каиды. Еще один самолет террористы направляли на штаб-квартиру Пентагона, но он упал, не долетев до цели. Все пассажиры и экипаж погибли.

Жертвами теракта стали 2977 человек, среди которых было не менее 12 украинцев.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также