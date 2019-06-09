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В Польше столкнулись и загорелись 7 автомобилей, 6 погибших

Авария произошла вблизи Щецина.

В районе города Щецин на северо-западе Польши 9 июня на автомагистрали A6 столкнулось шесть легковых автомобилей и грузовик. Машины загорелись. В результате ДТП погибли 6 человек, сообщает tvn24.pl.

По данным полиции, авария произошла около 14:00 по киевскому времени.

Сообщается, что 16 пострадавших, среди которых 7 детей, были обследованы на месте. Четверо пострадавших были доставлены в больницы.

Фото: twitter.com/BartekPiekarski

Фото: twitter.com/BartekPiekarski

Фото: twitter.com/BartekPiekarski

После 18:00 автострада в направлении Гожув-Велькопольски была разблокирована. Как произошла авария, выясняет прокуратура.

Накануне 16 человек пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей на объездной Золочева.

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