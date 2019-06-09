Почти 70% инвесторов Facebook выступили за отставку Цукерберга

Марк Цукерберг во время слушаний в Сенате, 10 апреля 2018.

68% внешних акционеров компании Facebook проголосовали за назначение независимого директора на место Марка Цукерберга во время акционерного собрания компании, которые состоялись в прошлом месяце.

Критику внешних акционеров вызывает недостаточно мощная, по их мнению, политика компании по защите личных данных пользователей, передает Голос Америки.

Голосование, однако, вероятно, не приведет к немедленной смене руководства, потому что компания имеет двухуровневую систему акций. По этой системе, каждая акция, которую имеют Цукерберг и руководство компании, соответствует десяти голосам при принятии решений, а акции, которые удерживают внешние акционеры, имеют по одному голосу. Это позволяет компании получать инвестиции, но не распылять контроль над компанией. За счет своего пакета акций, Цукерберг имеет 58% голосов в компании.

"Цукерберга может уволить только сам Цукерберг", - говорят наблюдатели.

Собрание акционеров компании, которое состоялось в прошлом месяце в Калифорнии, сопровождалось акциями протеста. Протестующие выступали за реформу корпоративного управления компании и увеличение прозрачности.

Напомним, в начале 2018 года стало известно о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных пользователей. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей соцсети и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который в свою очередь использовал их для политической рекламы.

В апреле и мае 2018 года основатель Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

В феврале 2019 парламент Британии обвинил Facebook в продаже личных данных пользователей.