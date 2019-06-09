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Польша подтвердила возобновление поставок чистой нефти из России

В стране внедрили механизм контроля качества сырья с восточного направления.

Польша подтвердила возобновление поставок чистой нефти из России
Польша подтвердила возобновление поставок чистой нефти из России
Фото: EPA/UPG

Польская компания нефтяной логистики PERN подтвердила, что Россия возобновила поставки чистой нефти. Об этом сообщает Польское радио.

"Утром 9 июня, российская сторона возобновила поставки чистой нефти через Беларусь в польскую систему передачи", - говорится в сообщении.

По словам представительницы компании Катажины Красински, предприятие внедрило механизм постоянного контроля качества сырья, поступающего с восточного направления.

"Сегодня утром восстановлено поставки не загрязненной органическими хлоридами нефти в системы передачи PERN. Наша компания внедрила механизм контроля качества, так, чтобы в постоянном режиме проверять сырье, поступающее из Беларуси ", - сказала представительница компании.

Напомним, 19 апреля концерн "Белнефтехим" заявил о 10-25-разовом превышении допустимых показателей доли органических хлоридов в нефти, поставляемой по нефтепроводу "Дружба". Российская "Транснефть" признала отклонения в качестве, а Минэнерго РФ заявило, что проблемы носят "технический характер". 22 апреля некачественное сырье достигло европейских и украинских НПЗ. По данным польского предприятия PERN, уровень загрязнения мог привести к повреждению установок нефтепереработки.

25 апреля "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба"). Кроме того, европейские партнеры отказались принимать загрязненную нефть на приемо-сдаточных участках "Будковце" (Словакия) и "Фенешлитке" (Венгрия).

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия должна возместить расходы за загрязненную нефть. В Беларуси, которая также пострадала от некачественной российской нефти, оценили убытки в 100 миллионов долларов.

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