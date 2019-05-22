Премьер Польши: Россия должна возместить расходы за загрязненную нефть

"Российские поставщики допустили деловые и операционные ошибки и должны за это ответить".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что российские поставщики нефти допустили ошибки относительно поставок загрязненной нефти и должны возместить убытки польской нефтетранспортной системе.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве, передает "Укринформ".

"Действительно, российские поставщики допустили деловые и операционные ошибки и должны за это ответить. Россия и российские компании должны ответить за это финансово", - заявил Моравецкий.

Он добавил, что Польша не может допустить, чтобы польские нефтеперерабатывающие предприятия, вся транспортная инфраструктура страны пострадала из-за поставок российской загрязненной нефти. По его словам, Польша делает все возможное, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

"Ведутся очень сложные, очень решительные переговоры с Россией, с российскими компаниями. Без сомнения, мы не отступим от наших условий, которые сформулировал министр Тхужевський", - подчеркнул польский премьер.

Напомним, 19 апреля концерн "Белнефтехим" заявил о 10-25-разовом превышении допустимых показателей доли органических хлоридов в нефти, поставляемой по нефтепроводу "Дружба". Российская "Транснефть" признала отклонения в качестве, а Минэнерго РФ заявило, что проблемы носят "технический характер". 22 апреля некачественное сырье достигло европейских и украинских НПЗ.

25 апреля "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба"). Кроме того, европейские партнеры отказались принимать загрязненную нефть на приемо-сдаточных участках "Будковце" (Словакия) и "Фенешлитке" (Венгрия).