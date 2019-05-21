Полиция Новой Зеландии выдвинула официальные обвинения стрелку из Крайстчерча

Первое слушание по делу о двойном теракте в мечетях Крайстчерча

Полиция Новой Зеландии объявила официальные обвинения в терроризме Брентону Тарранту, который совершил атаки на мечети в Крайстчерче, убив 51 человек. Об этом говорится в заявлении правоохранителей, сообщает AFP.

"В обвинении будет указано, что в Крайстчерче был совершен террористический акт", - говорится в заявлении.

В полиции добавили, что подозреваемому также будут предъявлены обвинения в убийстве 51 человека и в 40 попытках убийства.

Решение о выдвижении обвинений в терроризме было принято после консультаций с прокуратурой и правительственными юристами, ведь с 2002 года, когда был принят акт "О подавлении терроризма", его еще никто не тестировал в судах.

Отмечается, что следующее судебное заседание по делу Тарранта запланировано на 14 июня.

Напомним, 15 марта в результате расстрела прихожан в двух мечетях в Крайстчерче, Новая Зеландия, погиб 51 человек, еще столько же получили ранения. В связи с этим в стране приняли закон, запрещающий большую часть полуавтоматического оружия. Нападавшим оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант.