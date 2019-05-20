​По призыву Пашиняна жители Еревана начали блокировать здания судов

В 12 часов по местному времени премьер Армении обещал объявить "второй и самый главный этап революции".

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна в понедельник, 20 мая, заблокировали суды в Ереване и других городах страны.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Накануне Пашинян призвал заблокировать все входы судов республики и ждать его заявления. В 12 часов по местному времени он обещал объявить "второй и самый главный этап революции", направленный на реформирование судебной системы.

В свою очередь, президент Армении Армен Саркисян призвал граждан сохранять спокойствие и соблюдать конституцию и законы. Он подчеркнул, что "демократические процессы необратимы, и ни у кого не должны вызывать сомнения".

Напомним, Пашинян объявил о "втором этапе революции" после решения об освобождении из-под ареста под залог экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Генпрокуратура Армении обжалует это решение. По мнению прокурора Петроса Петросяна, находясь на свободе, Кочарян может помешать следствию.

Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 годы. В июле 2018 года его задержали и взяли под арест по обвинению в свержении конституционного строя из-за разгона многотысячной акции протеста 1 марта 2008 года. Процесс против Кочаряна начался 13 мая 2019 года. Часть обвинения связана с делом о беспорядках 1 - 2 марта 2008 года, когда в результате жестких действий властей погибли 10 человек, более 200 получили ранения. Другой эпизод судебного процесса связан с обвинениями в адрес экс-президента в получении взятки в особо крупных размерах.