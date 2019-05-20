В Таджикистане во время бунта в колонии погибли более 30 человек

В городе Вахдат на западе Таджикистана во время бунта в колонии были убиты трое охранников и 29 заключенных.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным Минюста страны, вечером 19 мая 30 осужденных, причастных к террористической организации "Исламское государство", хотели совершить побег. Вооруженные ножами и острыми предметами они сначала захватили в заложники и убили троих сотрудников колонии.

"После этого освободили из штрафного изолятора восьмерых особо опасных преступников, а затем, в целях устрашения на глазах у других осужденных убили пятерых и ранили более 10 арестантов", - говорится в сообщении Главного управления исполнения уголовных наказаний республики.

После этого бунтовщики подожгли медсанчасть, захватили в заложники нескольких заключенных и требовали своего освобождения.

В ходе операции по подавлению бунта были убиты 24 заключенных, 35 человек задержаны. Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело. По данным ведомства, среди убитых - сын Гулмурода Халимова, бывшего командира ОМОНа, сбежавшего в Сирию и примкнувшего к джихадистам.

Напомним, в ноябре прошлого года во время бунта в колонии строго режима в городе Худжанд на севере Таджикистана погибли 23 человека, в том числе двое охранников.