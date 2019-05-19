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Пашинян анонсировал "второй этап армянской революции"

Накануне суд принял решение освободил обвиняемого в свержении конституционного строя экс-президента Кочаряна.

Пашинян анонсировал "второй этап армянской революции"
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал второй, "самый важный" этап армянской революции.

"Завтра с 08:30 блокируем все входы и выходы всех без исключения судов в республике, чтобы никто не мог войти туда. С 12:00 мое выступление будет транслироваться в прямом эфире", - написал Пашинян на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что в понедельник, 20 мая, намерен объявить "второй, самый важный этап армянской революции".

"Я с нетерпением жду общенациональной поддержки", - добавил премьер.

Данное заявление последовало после решения суда об освобождении после пятимесячного ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, находившегося под арестом по обвинению в свержении конституционного строя. Он находился под стражей с декабря 2018 года, это был его уже второй арест.

Кочаряну, который занимал пост главы государства в период с 1998 по 2008 год, предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в Армении (по делу о беспорядках 1-2 марта 2008 года) и получении взятки в особо крупных размерах (по другому уголовному делу).

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