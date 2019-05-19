Boeing исправила ошибки в тренажерах для обучения пилотов 737 MAX

В компании признали наличие ошибок в бортовом программном обеспечении самолетов этого типа.

Компания Boeing исправила ошибки в программном обеспечении симуляторов, на которых тренируются пилоты самолетов 737 MAX. Об этом пишет агентство AFP.

В компании сообщили, что обновили программное обеспечение для системы коррекции маневрирования (MCAS) на 737 MAX, сбой в которой мог стать причиной крушения двух таких самолетов.

Информацию об ошибках также сообщили владельцам симуляторов.

Бортовое программное обеспечение MCAS, о котором идет речь, используется, в частности, для обучения пилотов управлению новыми моделями лайнера - Boeing 737 Max 8. В результате крушения двух машин этого типа, произошедших за последние полгода, погибли в общей сложности 346 человек.

В марте 2019 года самолет Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение над Эфиопией. В результате катастрофы погибли все 157 человек, находившиеся на борту. Еще один лайнер того же типа разбился в октябре 2018 года у побережья Индонезии, унеся жизни 189 человек.

В мае стало известно, что проблемы с датчиками на 737 MAX в Boeing обнаружили за год до крушения лайнера в Индонезии. Их нашли в системе предупреждения пилотов об опасном угле атаки (англ. angle-of-attack, AOA).