Автомобиль протаранил самолет Меркель в аэропорту Дортмунда

В аэропорту немецкого города Дортмунд понедельник, 13 мая, неуправляемый автомобиль Renault Trafic врезался в самолет, на котором в этот город прилетела канцлер Германии Ангелы Меркель.

В результате столкновения правительственный лайнер Bombardier Global 5000 получил механические повреждения. Три члена экипажа, находившиеся на борту, не пострадали, сообщает Bild.

Точные масштабы ущерба до сих пор неизвестны, техники Бундесвера приступили к ремонту правительственного самолета.

Как сообщают источники издания, перед инцидентом Ангела Меркель некоторое время провела в салоне автомобиля вместе с женщиной, находившейся за рулем. Инсайдер предположил, что дама, управлявшая машиной, пришла в такое волнение от этого факта, что прежде, чем выйти из автомобиля, забыла поставить его на ручной тормоз и автомобиль покатился к самолету канцлера.

Это не первый инцидент с самолетами правительства Германии. В апреле самолет летной службы бундесвера совершил аварийную посадку в берлинском аэропорту Шенефельд.

В ноябре прошлого года поломка правительственного самолета Airbus A340 "Конрад Аденауэр" стала причиной того, что канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена лететь на саммит "Большой двадцатки" в Буэнос-Айрес рейсовым самолетом и серьезно опоздала на его открытие.