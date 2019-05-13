В международном аэропорту Мандалы самолет национальной авиакомпании Мьянмы совершил жесткую посадку без переднего шасси. Об этом сообщает Associated Press.
На борту находились 82 пассажира и 7 членов экипажа, никто из них не пострадал.
Перед посадкой пилот сообщил диспетчерам, что у самолета не открылась переднее шасси, поэтому он сумел посадить самолет, используя только заднее.
An Embraer 190 (XY-AGQ) Myanmar National Airlines, flight #UB103 from Yangon to Mandalay, landed with its nose gear retracted at MDL airport today, May 12th. No injuries reported. Video: Swee Ty (via Arkar Phyo). @jonostrower @JacdecNew @AviationSafety @SpaethFlies @AirlineFlyer pic.twitter.com/bO3cj1947L— Aeronews (@AeronewsRO) 12 травня 2019 р.
Самолет дважды облетел башни авиадиспетчеров, чтобы они могли визуально проверить, выпустилисьли колеса, однако этого не произошло. После этого пилот еще некоторое время кружил в воздухе, чтобы использовать топливо и уменьшить вес для посадки. Около 9 часов по местному времени он удачно приземлил самолет на заднее шасси.
После инцидента аэропорт временно закрыли для посадки самолетов. Вскоре их открыли для небольших судов, а для посадок крупных Boeing и Airbus планируют возобновить работу в течение дня.
Напомним, на прошлой неделе в результате жесткой посадки в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский самолет Superjet-100, при пожаре погиб 41 человек, выжили 33 пассажира и 4 членов экипажа.