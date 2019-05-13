Фото: Fox News

В международном аэропорту Мандалы самолет национальной авиакомпании Мьянмы совершил жесткую посадку без переднего шасси. Об этом сообщает Associated Press.

На борту находились 82 пассажира и 7 членов экипажа, никто из них не пострадал.

Фото: EPA/UPG

Перед посадкой пилот сообщил диспетчерам, что у самолета не открылась переднее шасси, поэтому он сумел посадить самолет, используя только заднее.

Самолет дважды облетел башни авиадиспетчеров, чтобы они могли визуально проверить, выпустилисьли колеса, однако этого не произошло. После этого пилот еще некоторое время кружил в воздухе, чтобы использовать топливо и уменьшить вес для посадки. Около 9 часов по местному времени он удачно приземлил самолет на заднее шасси.

После инцидента аэропорт временно закрыли для посадки самолетов. Вскоре их открыли для небольших судов, а для посадок крупных Boeing и Airbus планируют возобновить работу в течение дня.

Напомним, на прошлой неделе в результате жесткой посадки в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский самолет Superjet-100, при пожаре погиб 41 человек, выжили 33 пассажира и 4 членов экипажа.