В Кабуле убили парламентскую советницу и защитницу женских прав

В Кабуле в субботу убили известную в Афганистане телевизионную журналистку и парламентскую советницу Мену Мангаль. Об этом сообщили представители властей, передает Голос Америки.

По словам официального представителя Министерства внутренних дел, нападение на Мангаль было совершено в 7:20 утра рядом с кабульским рынком Карте Нау. Очевидцы происшествия рассказали, что в журналистку стреляли двое мотоциклистов.

“По словам свидетеля происшествия, сначала один из мотоциклистов несколько раз выстрелил в воздух, чтобы разогнать толпу, а затем сделал два выстрела в журналистку”, - говорится в сообщении.

Нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Полиция занимается расследованием убийства.

Родственники Мангаль подтвердили, что журналистка в момент нападения ожидала машину, которая должна была доставить ее на работу. Мангаль работала советником по культуре в нижней палате афганского парламента.

Мена Мангаль в течение более чем десяти лет вела программы на частных афганских телеканалах Ariana TV, Lamar и Shamshad TV.

Она была одним из лидеров мнений в местных социальных сетях. На ее страницах обсуждались права афганских женщин на работу и учебу.

Мангаль откровенно рассказывала в соцсетях о том, что в 2017 году ее вынудили выйти замуж против ее воли. В начале мая она добилась развода. В последнее время журналистка сообщала, что неизвестные присылают ей сообщения с угрозами убийства.

Напомним, 9 мая известный российский журналист Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла.