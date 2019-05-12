Times составил рейтинг самых богатых резидентов Британии, в первой десятке - трое россиян

Это Усманов, Абрамович и Фридман.

Британская газета Times составила ежегодный рейтинг самых богатых налоговых резидентов Великобритании. С восьмой по десятую строчки в списке российские бизнесмены Алишер Усманов, Роман Абрамович и Михаил Фридман.

Основатель и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов получил восьмое место в рейтинге с 11,339 млрд фунтов стерлингов. Его состояние увеличилось на 783 млн по сравнению с прошлым годом, отмечает Times.

Инвестор Роман Абрамович за последний год увеличил состояние почти на 1,9 млрд фунтов и занял девятое место с 11,221 млрд фунтов стерлингов.

Совладелец LetterOne Holdings и "Альфа-Групп" Михаил Фридман впервые отмечен в рейтинге Sunday Times и занял десятое место с 10,9 млрд фунтов.

Рейтинг возглавили в этом году индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя, владельцы компании Hinduja Group с состоянием в 22 млрд фунтов.

Второе место за основателями Trans World Group братья Дэвид и Саймон Рубен. Их состояние в Times оценили в 18,664 млрд фунтов.

Третье место получил британский миллиардер Джим Ратклифф с 18,15 миллиарда фунтов.

Напомним, в декабре 2018 британская разведка подготовила для премьер-министра Терезы Мэй "черный список" из шести олигархов, приближенных к президенту России Владимиру Путину. В списке оказались Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Аркадий и Борис Ротенберги. Предполагалось, что их ждет ограничение возможности свободно путешествовать и работать в Великобритании.