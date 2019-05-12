Stratfor проанализировал оружие, которое Кремль демонстрировал на параде 9 мая

Исследователи американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor проанализировали, какую военную технику продемонстрировала Россия во время парада 9 мая.

"Противовоздушные установки С-400, скандально известные из-за поставок в Китай, Индию и Турцию, являются наиболее современными в российском арсенале. Их наличие и распространение часто вызывает споры на международном уровне ", - говорится в материале.

Система противовоздушной обороны Бук находится на вооружении российских вооруженных сил с 1979 года. После модернизации установки служат промежуточным звеном между стратегическими оборонительными системами и точечными системами типа "Панцирь", пишут исследователи.

Ярс РС-24 является улучшенным вариантом Тополь-М и может нести ракеты с ядерным зарядом радиусом действия около 11 тысяч километров.

"Россия, как правило, больше полагается на артиллерию в ведении войны. Мста-С является основой подвижного артиллерийского склада России, в то время, как артиллерия на основе шасси Армата еще находится в стадии наработки ", - отмечают американские аналитики.

Армата и Т-14 - амбициозные проекты, пишут эксперты, однако, Россия пока не может продвинуть эти модели дальше прототипа и начать их производство.

Т-14 считают символом модернизации вооруженных сил России - башню танка модернизировали, чтобы позволить экипажу быть изолированными в кабине.

По мнению аналитиков, Россия поддерживает значительные воздушные возможности через модернизацию МиГ-24 и Су-30М, несмотря на то, что военные силы РФ не смогли еще начать производить значительное количество самолетов пятого поколения.

Несмотря на старую конструкцию, Россия продолжает производить и ремонтировать Ту-160 и Ту-22, отмечают исследователи.

"Россия давно придает приоритетное значение разработке боевых вертолетов и в 1960-х была одной из первых, кто ввел боевые возможности Ми-24. Преемник серии Ми-24 - Ми-28 является ответом на американские Апачи АР-64 ", - говорится в материале.

"Российские вооруженные силы насчитывают около миллиона человек, и, несмотря на устаревшее оборудование и слабую промышленную базу, все еще остаются мощными", - заключают исследователи.