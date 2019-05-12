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При нападении на пятизвездочный отель в Пакистане погибли пять человек

Накануне трое террористов ворвались в гостиницу с целью захвата заложников.

При нападении на пятизвездочный отель в Пакистане погибли пять человек
Фото: twitter.com

Жертвами вооруженного нападения на одну из пятизвездочных гостиниц в городе Гвадар, Пакистан, стали пять человек, в том числе военнослужащий.

Ранения получили шесть человек, четверо из которых военные, сообщает агентство Анадолу со ссылкой на представителей армии Пакистана.

Накануне, 11 мая, трое террористов ворвались в гостиницу с целью захвата заложников. Сотрудники службы безопасности отеля попытались остановить боевиков. В ответ террористы открыли в вестибюле беспорядочный огонь и попытались порваться к лестничной площадке. Были убиты четыре сотрудника отеля, еще два получили ранения.

К операции по захвату террористов были привлечены военнослужащие и полиция.

Постояльцы были эвакуированы, а боевики заблокированы на четвертом этаже.

Террористы уничтожили камеры наблюдения и заминировали все выхода на этаж.

В перестрелке погиб морской пехотинец. Террористы уничтожены.

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