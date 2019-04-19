Один из участников нападения на активиста Сергея Стерненко уехал из Украины

Александр Исайкул, который напал в мае прошлого года на одесского активиста, бывшего главы местного отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко, сбежал из Украины. Об этом сообщил юрист Маси Найем в своем Facebook.

«Александр Исайкул, напавший 24 мая 2018 на Сергея Стерненка, покинул Украину около месяца назад и не вернулся», - написал он.

Найем отметил, что очень надеется, что за этот «побег» будет отвечать конкретное должностное лицо в правоохранительных органах, поскольку они не предприняли никаких мер для того, чтобы человек, который пытался убить активиста, не смог сбежать.

Практически за целый год следствия, исполнитель преступления и сам активист Стерненко являются потерпевшими. Полиция никому не сообщала о подозрении, а все соучастники покушения сейчас на свободе.

Юрист также подчеркнул, что Сергей Стерненко входит в так называемый «Список Гандзюк» - перечень 55 самых жестоких нападений и убийств общественных активистов в Украине с начала 2017 года.

«Сейчас тонкая грань между молчаливым согласием и соучастием нападений на активистов», - пишет Найем. Он считает, что следствие откровенно саботирует свою работу по расследованию трех нападений на активиста и оставляет всех безнаказанными.

Сергей Стерненко в своем видеообращении также подтверждает «побег» напавшего на него Александра Исайкула. Он утверждает, что нападавший сбежал приблизительно месяц назад. Куда именно он сбежал – неизвестно.

Напомним, Сергей Стерненко - бывший глава местного отделения "Правого сектора" в Одессе. Также он был активным участником протестных акций в связи с застройкой территории так называемого Летнего театра в Одессе.

24 мая 2019 года на Стерненка было совершено нападение, в результате которого он смертельно ранил ножом нападавшего на него человека.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года он заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.