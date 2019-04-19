Зеленский представил свою команду
Зеленский представил свою команду
«Коронный» свидетель: под ударом президент и директор НАБУ
«Коронный» свидетель: под ударом президент и директор НАБУ
Европарламент поддержал изменения в визовый режим Шенгенской зоны
Европарламент поддержал изменения в визовый режим Шенгенской зоны
Окружной админсуд Киева получил иск о запрете Порошенко, Кононенко и Райнину выезжать за границу
Окружной админсуд Киева получил иск о запрете Порошенко, Кононенко и Райнину выезжать за границу
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского (обновлено)
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского (обновлено)
Операция «паспортизация»: что стоит за намерением Кремля раздать российское гражданство жителям ОРДЛО
Операция «паспортизация»: что стоит за намерением Кремля раздать российское гражданство жителям ОРДЛО
ГПУ установила, кто слил переписку по "Укроборонпрому" журналистам Bihus.info, - СМИ
ГПУ установила, кто слил переписку по "Укроборонпрому" журналистам Bihus.info, - СМИ
Савченко зарегистрировала первый законопроект после освобождения
Савченко зарегистрировала первый законопроект после освобождения
Досрочные выборы Рады: быть или не быть?
Досрочные выборы Рады: быть или не быть?
ГлавнаяОбществоЖизнь

Один из участников нападения на активиста Сергея Стерненко уехал из Украины

Активист уверен, что Исайкул сбежал, дабы скрыться от уголовной ответственности.

Один из участников нападения на активиста Сергея Стерненко уехал из Украины
Фото: Znaj.ua

Александр Исайкул, который напал в мае прошлого года на одесского активиста, бывшего главы местного отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко, сбежал из Украины. Об этом сообщил юрист Маси Найем в своем Facebook.

«Александр Исайкул, напавший 24 мая 2018 на Сергея Стерненка, покинул Украину около месяца назад и не вернулся», - написал он.

Найем отметил, что очень надеется, что за этот «побег» будет отвечать конкретное должностное лицо в правоохранительных органах, поскольку они не предприняли никаких мер для того, чтобы человек, который пытался убить активиста, не смог сбежать.

Практически за целый год следствия, исполнитель преступления и сам активист Стерненко являются потерпевшими. Полиция никому не сообщала о подозрении, а все соучастники покушения сейчас на свободе.

Юрист также подчеркнул, что Сергей Стерненко входит в так называемый «Список Гандзюк» - перечень 55 самых жестоких нападений и убийств общественных активистов в Украине с начала 2017 года.

«Сейчас тонкая грань между молчаливым согласием и соучастием нападений на активистов», - пишет Найем. Он считает, что следствие откровенно саботирует свою работу по расследованию трех нападений на активиста и оставляет всех безнаказанными.

Сергей Стерненко в своем видеообращении также подтверждает «побег» напавшего на него Александра Исайкула. Он утверждает, что нападавший сбежал приблизительно месяц назад. Куда именно он сбежал – неизвестно.

Напомним, Сергей Стерненко - бывший глава местного отделения "Правого сектора" в Одессе. Также он был активным участником протестных акций в связи с застройкой территории так называемого Летнего театра в Одессе.

24 мая 2019 года на Стерненка было совершено нападение, в результате которого он смертельно ранил ножом нападавшего на него человека.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года он заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также