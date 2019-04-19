Полиция взяла под охрану все окружные избирательные комиссии перед вторым туром выборов президента Украины.

Об этом сообщил на брифинге советник министра внутренних дел Иван Стойко, передают "Українськi Новини".

"Все окружные избирательные комиссии взяты под охрану. Сейчас 2/3 бюллетеней уже завезено на участковые избирательные комиссии", - сообщил он.

Стойко также отметил, что с 1 апреля в полицию поступило 1246 сообщений о возможных нарушениях в избирательном процессе, по которым был составлен 61 админпротокол.

Напомним, в пятницу вечером также состоятся дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе НСК «Олимпийский». Полиция уже усилила охрану НСК и не позволяет парковаться рядом со стадионом. Из-за дебатов сегодня общественный транспорт в районе стадиона изменит маршруты.