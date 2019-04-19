ЕС и США готовы работать с Украиной при любом результате выборов

Европейский союз и США будут продолжать сотрудничать с Украиной и с любым президентом, которого выберут граждане 21 апреля 2019 года.

Об этом заявили посол США в Украине Мари Йованович и глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли. Они сказали об этом, выступая перед наблюдателями ENEMO на втором туре президентских выборов в Украине, передает «Интерфакс-Украина».

"Правительство США будет продолжать сотрудничать с любым кандидатом, которого выберут украинцы в качестве президента. Мы будем продолжать работать над теми вещами, которые важны как для украинского народа, так и США, а именно: успешное разрешение конфликта на востоке, процветающая экономика и уважение правительством всех граждан в соответствии с законом", - подчеркнула Йованович.

Она отметила, что первый тур выборов прошел на конкурентной основе, свободно от жестокости и нелегитимных процессов. "Надеемся, что в воскресенье такая позитивная тенденция будет продолжаться", - отметила посол.

Мингарелли сделал аналогичное заявление: "В Европейском союзе мы будем продолжать поддерживать украинский народ вне зависимости от результата выборов для того, чтобы продвигать демократию, модернизацию Украины и евроинтеграцию".

Он отметил также важность того, что с результатами первого тура президентских выборов согласились все кандидаты.

Напомним, второй тур выборов президента Украины назначен на 21 апреля.

По данным опроса "Рейтинга", за Владимира Зеленского во втором туре готовы проголосовать 73% избирателей (среди тех, кто определился с выбором и пойдет на участок), за Петра Порошенко - 27%.

Сегодня, 19 апреля 2019 года в 19.00 состоятся дебаты между кандидатами на НСК "Олимпийский".