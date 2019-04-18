Трампу пытались подсунуть план по созданию "автономной республики Донбасс" с Януковичем во главе

Экс-президент Украины Виктор Янукович разработал собственный план, который предполагал создание «Автономной республики Донбасса» в составе Украины, где он хотел стать премьер-министром.

Об этом говорится в рассекреченном докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера по российскому вмешательству в выборы США в 2016 году.

Реализовать этот план Янукович пытался через российского переводчика и предполагаемого разведчика Константина Килимника. Килимник должен был передать этот план через политтехнолога Пола Манафорта президенту США Дональду Трампу. В июле 2016 года Килимник летал в Москву к Януковичу.

2 августа 2016 года Килимник прилетел в Нью-Йорк к Манафорту, где они обсудили «план разрешения продолжающихся политических проблем в Украине, создав автономную республику в индустриальных районах восточного Донбасса и избрав Януковича, изгнанного из Украины в 2014 году, главой этой республики». План предполагал, что Россия выводит войска с Донбасса, который в свою очередь становится автономным регионом в составе Украины с премьер-министром во главе. В плане подчеркивалось, что Янукович - «идеальный кандидат, который сможет принести мир в регионе как премьер-министр республики и содействовать реинтеграции региона в состав Украины при поддержке президентов РФ и США».

Этот план должен был позволить РФ управлять восточной Украиной, говорится в докладе.

Манафорт рассказал американским прокурорам, что Килимник просил его убедить Трампа утвердить этот план. Манафорт, по его словам, сказал Килимнику, что план был «сумасшедший».

Килимник продолжал настаивать на этом плане в письмах и при встречах с Манафортом вплоть до весны 2018 года.

В начале 2018 года Манафорт передал своей социологической фирме трехстраничный черновик с планом Килимника и поручил проработать вопросник на его основании о миротворческой роли Януковича. В черновике было указано, что президент Дональд Трамп должен поддержать план по созданию "Автономной Республики Донбасс" с Януковичем как премьер-министром.

В отчете говорится, что Килимник продолжал распространять «план Януковича» летом 2018 года в Госдепе. Неизвестно, был ли этот план показан Трампу.

Отметим, Килимник в письмах Манафорту называл Януковича «человек, которые подарил тебе самую большую банку черной икры». Манафорт пояснил американским прокурорам, что в 2010 году, отмечая победу на выборах, Янукович подарил Манафорту большую банку черной икры приблизительной стоимостью от 30 до 40 тысяч долларов.

У офиса Мюллера нет доказательств того, что Трамп или его администрация знали об этом плане, но Килимник продолжал продвигать его по меньшей мере до лета 2018 года.

Напомним, что в январе 2019 году идею создания на Донбассе автономного региона с собственным правительством впервые публично озвучил кум российского президента Виктор Медведчук.

Манафорт - наиболее высокопоставленный член предвыборной команды Трампа, которому предъявляли обвинение в рамках расследования связей миллиардера и его окружения с Россией на выборах в 2016 году. Тем не менее, обвинений в нарушениях непосредственно в связи с выборами Манафорту, который руководил штабом Трампа с июня по август 2016 года, предъявлено не было: обвинение касалось его работы в качестве политтехнолога в Украине.

Манафорт работал на украинских политиков с 2005-го по 2014 год. Тогда он консультировал "Партию регионов" и Виктора Януковича, а также сотрудничал с украинскими олигархами - Ринатом Ахметовым, Сергеем Левочкиным и другими.