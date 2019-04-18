Порошенко созвал СНБО из-за решения суда по Приватбанку

Президент Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с принятием судом решения об отмене национализации Приватбанка.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с Приватбанком. Начало в 21.00", - говорится в сообщении.

Ранее Петр Порошенко назвал решение суда по Приватбанку первым признаком реванша.

Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров о незаконности национализации Приватбанка. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.