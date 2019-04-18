Сгоревший Киев
Сгоревший Киев
Крючков заявил о 500 тыс. долларов, заплаченных Сытнику за содействие в следствии
Крючков заявил о 500 тыс. долларов, заплаченных Сытнику за содействие в следствии
«Коронный» свидетель: под ударом президент и директор НАБУ
«Коронный» свидетель: под ударом президент и директор НАБУ
Савченко зарегистрировала первый законопроект после освобождения
Савченко зарегистрировала первый законопроект после освобождения
Крючков в суде заявил, что вел дела "Энергосети" на условиях Кононенко (обновлено)
Крючков в суде заявил, что вел дела "Энергосети" на условиях Кононенко (обновлено)
Луценко признал, что посол США не давала ему "список неприкасаемых"
Луценко признал, что посол США не давала ему "список неприкасаемых"
​Луценко передумал уходить в отставку после выборов президента
​Луценко передумал уходить в отставку после выборов президента
КМИС: отрыв Зеленского от Порошенко постепенно сокращается
КМИС: отрыв Зеленского от Порошенко постепенно сокращается
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского (обновлено)
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Порошенко созвал СНБО из-за решения суда по Приватбанку

Президент назвал отмену национализации Приватбанка первым признаком реванша.

Порошенко созвал СНБО из-за решения суда по Приватбанку
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с принятием судом решения об отмене национализации Приватбанка.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с Приватбанком. Начало в 21.00", - говорится в сообщении.

Ранее Петр Порошенко назвал решение суда по Приватбанку первым признаком реванша.

Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров о незаконности национализации Приватбанка. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также