Парубий исключил роспуск Рады после выборов президента

Глава Верховной Рады Андрей Парубий исключает роспуск парламента.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Прямий".

"Вы знаете, пускай пройдут выборы, пройдет подсчет, определимся, когда будет инаугурация и я думаю, что те люди, которые распространяют эти слухи, им очень хочется в это верить, хотя это под собой не имеет никаких оснований. Запомните мои слова: "Никаких досрочных выборов не будет", - отметил спикер.

Парубий подчеркнул, что окончательной датой для роспуска парламента является 27 мая. По его словам, нет никаких юридических оснований для проведения данной процедуры.

"Хочу отметить, прежде всего, что Верховная Рада работает, и если провести сравнения с предыдущими созывами, то скажу мягко - работает эффективно. Мы не видим по 8 месяцев блокирования парламента. Помните? Мы не видим ежедневных драк в парламенте. Идет активная законодательная работа", - добавил Парубий.

Ранее сегодня кандидат в Президенты Украины, руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский заявил, что намерен изучить возможность роспуска Верховной Рады в случае победы на выборах.

Президент Петр Порошенко считает, что возможный роспуск Верховной Рады после победы на выборах Владимира Зеленского приведет к политическому кризису.