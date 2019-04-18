Досрочные выборы Рады: быть или не быть?

Задача не из простых. Справится ли он и от чего это зависит? Попробуем разобраться вместе.

Сломано уже много копий: от обсуждения юридических сценариев до не/целесообразности самой задумки. Но главное остается за скобками. Именно: для того, чтобы сыграть в игру под названием «роспуск парламента» Владимиру Зеленскому необходимо стать субъектом политического процесса. Самостоятельным игроком. С первого дня.

Это – одна из самых обсуждаемых сегодня в политикуме тем, в контексте скорого президентства Владимира Зеленского (в том, что оно случится, сомнений – особенно в свете последней социологии – практически не остается). Да, и сам пока ещё кандидат на главное кресло в стране в одном из последних интервью сказал, что распустит Раду, но в рамках закона – если успеет до 27 мая.

Фото: Макс Требухов

Аспект юридический

Как известно, распускать Раду запрещено за полгода до окончания срока ее полномочий. Нынешний парламент начал работать 27 ноября 2014, соответственно «час Х» – 27 мая 2019-го.

Второй тур президентских назначен на 21 апреля. Отсчитываем время на работу ЦИК (10 дней с момента получения протоколов с «мокрыми печатями»), еще три дня на публикацию официальных результатов, получается четвертое мая. В последующие тридцать дней должна состояться его инаугурация. Тут-то и начинается самое интересное.

Присяга происходит на торжественном заседании ВР. Решение о его проведении нардепы принимают простым большинством голосов. Казалось бы: действие сугубо номинальное, но при желании его вполне можно затянуть, провалить и т.д. Раз попытка – 224, два попытка – 225-ть. С кем не бывает? Да, в случае такой «незадачи» может вмешаться спикер Парубий, подписав постановление единолично, но зачем ему подобная активность? Для чего на блюдечке с голубой каемочкой преподносить Зеленскому возможность разогнать ВР досрочно?

Казалось бы: новейшая история Украины знает исключения из правил – в 1999-м году Леонид Кучма получал верховные клейноды во Дворце «Украина» (официальная версия: «там места больше»). Почему бы команде Зеленского не поступить аналогичным образом?

Так-то оно так, но тем событиям также предшествовало решение Рады – о смене места проведения церемонии.

И второе, не менее важное: именно депутаты голосуют, а Кабмин выделяет деньги на проведение внеочередной кампании.

Вы же помните, как – после кризиса 2007-го года – Виктор Ющенко пытался распустить ВР повторно, но народные избранники его волю попросту проигнорировали.

Так что без депутатов, как ни крути, не обойтись. А их интерес: инаугурация после 27-го мая. Не самоубийцы же они, в самом деле.

Или все не столь однозначно?

Аспект политический

Главный бенефициар проекта под названием «Владимир Зеленский» – Игорь Коломойский – давний сторонник дефолтов. Не только экономических (вспомните наше с ним интервью, где он, кроме прочего, утверждает: Греции дефолт пошел на пользу), но и политических.

Фото: Макс Левин

Расчёт довольно прост: на фоне пока еще высоких рейтингов Зеленский имеет возможность завести «под купол» немало своих людей. «Авторы проекта» осознают:

– природа колоссальной поддержки Владимира Александровича – не столько «за» него самого, сколько «против» Петра Порошенко и действующих элит. То есть «ста дней медового месяца» у него не будет – кредит доверия украинцев персонально к Зеленскому, на самом деле, весьма невелик. Более того, получи он сейчас возможность назначить людей на ключевые посты, находящиеся в компетенции главы государства (НБУ, СБУ и т.д.), вынужден будет отвечать потом за их деятельность. А зачем ему это надо? Не проще ли свалить на «нерадивый» парламент?

– нужно пользоваться моментом и на волне хайпа укомплектовывать «Слугу народа» нужными людьми. Которые, разумеется, ни к «новым лицам», ни к «прогрессивным реформам» отношения не имеют. От слова совсем. И на фоне которых Вадим Рабинович (допустим) – великий демократ. Главное – все сделать быстро, пока публика вокруг не успела опомниться.

Вот только спешка может сыграть злую шутку. Ибо:

– на волне того же хайпа Порошенко проведет в Раду относительно большую фракцию. Выше собственной «планки» он «прыгнуть» не может (на президентских это – «минус»), но его сторонники в своем выборе последовательны (для парламентских – «плюс»).

Показательно, что идею с досрочными выборами Рады сразу же подхватили депутаты БПП. Так, замглавы профильного Комитета парламента по вопросам правосудия и член фракции президента Сергей Алексеев в общении с LB.ua подтвердил, что конституционные основания для роспуска Рады у нового гаранта будут. И это не только фактор Часа Ч — 27 мая. По его словам, в случае сложения полномочий 150-тью депутатами, Рада может быть признана неправомочной и после процедуры обнуления списков (а это можно будет сделать быстро при желании проведения досрочных выборов), пойти на перевыборы – «вторым путём». Представитель президента в Раде и тоже депутат БПП Вадим Денисенко не скрывает: досрочные выборы наиболее выгодны как раз команде Зе и партии Порошенко – на фоне «подтягивания» рейтинга перед вторым туром. Поэтому, даже если решение о роспуске «будет близким к конституционному или даже на грани, все на это закроют глаза», – прогнозирует он в комментарии LB.ua.

Фото: Блок Петра Порошенка Вадим Денисенко

– мастерски смонтированная Сергеем Березенко сетка эффективна к использованию «по горячим следам» (до осени может не дотянуть), плюс пока еще актуальны кабминовские монетизация субсидий и повышение пенсии.

Таким образом, для выгодополучателей нынешней президентской целесообразность авантюры под названием «досрочные парламентские» составляет 50 на 50.

Аспект практический

Теперь – главное: возможно ли ее реализовать? Ведь мы, вроде, разобрались, что со сроками – накладки. Мягко говоря.

Тем не менее, ответ утвердительный: да, возможно.

Если идти по беспределу. Как это было в октябре 2010-го. Когда Конституционный суд внезапно постановил: новоизбранный президент Янукович имеет полномочия значительно больше тех, под которые его выбирали (прежний Основной закон возвращался для этого вспять). Это событие тогда мало кто заметил, но именно оно стало символом узурпации власти Виктором Януковичем. И началом его конца.

Приметно: и тогда, и сейчас «авторы сценария» одни и те же. И это не Андрей Богдан.

Проект президентского указа о роспуске Рады уже готов – гуляет по рукам в «узких кругах». Формальная причина – отсутствие коалиции с 2017-го года. Подтвердить призван Окружной административный суд Киева. Тот самый, под председательством Павла Вовка, который признал незаконной национализацию «Приватбанка». И который недавно потребовал у Верховной Рады предоставить персональный состав парламентской коалиции. Формальным поводом стал иск нардепа Андрея Деркача о якобы бездеятельности координаторов коалиции относительно подачи кандидатов на пост министра здравоохранения. Пока что дело на подготовительном этапе. Да и вряд ли процедура его рассмотрения (а дальше еще и апелляция) пройдет быстро. Более того, суд не может сам констатировать: есть коалиция или нет (даже если не получит никаких документов из Рады). Доказать любой из этих вариантов – задача сторон: заявителя или ответчика.

Фото: Александр Рудоманов

Но если каким-то образом будет доказан факт отсутствия коалиции, дальше – дело техники.

Конечно, по-хорошему в такой ситуации новоизбранный глава государства:

– должен бы дать Раде 30 дней на либо подтверждение прежнего формата коалиции, либо создание новой. И она, коалиция, возможно, была бы создана.

Да, пока что сформированное депутатское объединение «За Зеленского» во главе с близким к Коломойскому мажоритарщиком Виталием Куприем включает только его одного. «Но я веду переговоры даже с членами БПП, поверьте, после выборов нас будет много», – бравирует он в общении с LB.ua. А о готовности части «Народного фронта», «еврооптимистов» из БПП и «Самопомощи», а также нардепов группы «Возрождение» и «Воля народа» оказать поддержку Зе в парламенте говорят уже не первый день. Плюс «Батькивщина», как рассказал Сергей Власенко, тоже вполне может голосовать «за необходимые законы вместе, если они будут нужны стране».

– поинтересоваться законностью принятия решений ВР с момента, когда – по его мнению – прекратила существование коалиции. То есть, приблизительно с 2017-го года. Ну, а что? Гулять, так гулять!

– предложить взамен парламенту – не хочется употреблять слово «взятка», но иначе не скажешь – изменения избирательного законодательства: снижение проходного барьера до трех процентов, возвращение возможности создания блоков, сохранение мажоритарки.

К слову, по Раде «гуляет» и другой сценарий, когда основным партиям в обмен на сложение 150 мандатов (роспуск по сценарию-2) будет предложено изменение избирательного законодательства в сторону закрепления пропорциональной системы с закрытыми (важно, не открытыми, как предлагают в принятом в первом чтении проекте Избирательного Кодекса) списками. «На это согласятся все. И «Батькивщина», и мы из БПП. Ведь тот же Гладковский (он же Свинарчук) в открытом списке у нас наделает делов», – рассказал источник из руководства президентской фракции.

Но это многоходовка.

Фото: Макс Требухов

Сложная, азартная, хоть и рисковая. А зачем напрягаться, если существуют более простые пути? Тем более, вместе с командой Порошенко, неплохими шансами на прохождение под купол обладают сторонники Тимошенко, Гриценко, Смешко. Не говоря уже о Юрии Бойко – фаворите ближайшей парламентской кампании и конкуренте Зеленского за бело-голубой электорат. Все это ставит под вопрос формирование коалиции в пользу нового президента. Со всеми производными.