В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского скрывают сотрудничество с адвокатом олигарха Игоря Коломойского. В бизнес-центре "Парковый" во время первого тура выборов 31 марта журналисты зафиксировали Андрея Богдана с бейджем телеканала "1+1", говорится в расследовании программы "Наши деньги".

Журналисты-расследователи заявляют, что юрист Андрей Богдан, который представляет интересы олигарха Игоря Коломойского, также был замечен в теневом штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского.

В частности они заметили там автомобиль, записанный на близкого соратника Коломойского Тимура Миндича, хотя пользуется им Зеленский. На этом же авто шоумен приезжал сдавать анализы. К этому же офису приезжал и внедорожник спикера компании Зеленского Дмитрия Разумкова. Кроме того, регулярно появляется там адвокат Андрей Богдан.

По данным расследователей, Андрей Богдан, который в 2014 году получил должность советника экс-главы Днепропетровской ОГА Коломойского, системно летает к украинскому олигарху за границу.

Журналисты-расследователи считают, что Богдан "присматривает" за Зеленским от имени Коломойского.

"Наши деньги" выяснили, что Богдан регулярно (практически каждую неделю) летал предположительно на встречи с Коломойским - в Женеву и Тель-Авив. Журналисты отметили, что в декабре 2018 года в Тель-Авив вместе с Богданом летал и Зеленский с командой "95-го квартала". Они пробыли в Израиле четыре дня, а после их возвращения в Украину стартовала кампания Зеленского как кандидата в президенты.

"Роль Богдана в решении вопросов для Коломойского значительная, в частности, он доверенный специалист по разрешению уголовных производств олигарха... Сейчас важно, что этот человек сидит в штабе Зеленского, и настоящие проблемы начинаются тогда, когда спросить у штаба Зеленского, что там Богдан делает", - говорится в сюжете.

На вопрос журналистов о роли Богдана в штабе Зеленского заявили, что адвокат Коломойского является "другом, который забег поддержать шоумена". Однако именно Андрей Богдан представлял команду кандидата в президенты на встрече с главой НАБУ Артемом Сытником 3 апреля.

По информации пресс-секретаря НАБУ, Сытник и Богдан встречались, чтобы обсудить антикоррупционную стратегию кандидата Зеленского. Модерировал эту встречу глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин. По его словам, ни одно уголовное производство во время встречи не обсуждалось.

Журналисты отметили, что Зеленский пока не входит в круг интересов НАБУ, но при этом Бюро расследует три больших дела, имеющие непосредственное отношение к Коломойскому - по "Нафтогазу", ПриватБанку и МАУ.

Ранее Коломойский говорил, что Украина "нуждается в миллионах Зеленских". Он также отмечал, что выдвижение Зеленского на президентские выборы "не является местью Порошенко за национализацию ПриватБанка".

Бизнесмен также отрицает, что спонсирует Зеленского.