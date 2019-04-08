Клиника Eurolab удалила или скрыла свою страницу в Фейсбуке

Страница клиники Eurolab, где сдавал анализ крови кандидат в президенты Владимир Зеленский, перестала быть доступной для просмотра в Фейсбуке. При попытке зайти на страницу, соцсеть выдает сообщение об ошибке: "Возможно ссылка, по которой вы перешли, устарела или страница доступна для просмотра аудитории, к которой вы не принадлежите".

На момент прекращения работы страница клиники имела около 43 тыс. лайков.

Фото: скриншот Сообщение об ошибки при заходе на страницу "Евролаб"

Сообщение об ошибке может свитедельствовать об удалении странице, или о том, что ее сняли с публикации, но еще не удалили окончательно.

На сайте клиники заявлений о закрытии страницы на данный момент нет.

Напомним, кандидат в президенты Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте на стадионе Олимпийский и сделал это в клинике Eurolab. Позже политик опубликовал результаты его анализа на наркотические вещества. При этом на фото бланка с результатами изначально была указана дата взятия материалов – 2 апреля. Хотя известно, что анализы Зеленский сдавал 5 апреля, утром.

После этого на странице клиники появилось видео, где ее сотрудники извиняются перед политиком за то, что перепутали дату в документе.